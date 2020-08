Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ha parato a Radio Sportiva, commentando l'arrivo di Pirlo alla Juve: “La scelta è coraggiosa, ma penso che la Juve abbia voluto ribadire che la cosa più importante è la società oltre a voler sempre vincere. È stata ribadita la leadership: sostituire un allenatore preparato come Sarri con Pirlo ancora tutto da verificare porta a un cambiamento importante. Cercheranno di svecchiare la rosa, ma quando si cambia così tanto i risultati non sono facili da ottenere nell’immediato".