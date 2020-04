L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com concentrandosi su un giovane talento italiano che piace alla Juve: "Non sono per niente sorpreso dalla crescita di Locatelli. Diventerà un centrocampista da Juve, tant’è che io avevo già trovato un accordo col Sassuolo e con Carnevali per il suo passaggio in neroverde, ma avevo chiesto la clausola di recompra, e su quella base avevamo raggiunto un accordo”. Negli ultimi mesi prima della sosta forzata la Juve lo aveva seguito con interesse, per il centrocampo del futuro può esserci anche lui.