C’è tanta curiosità per vedere come Andrea Pirlo si comporterà sulla panchina della Juventus. L’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla prossima stagione: "Ci stiamo avvicinando ad una stagione interessante, il Napoli ha fatto dei grandi acquisti, credo che la squadra di Gattuso possa lottare seriamente per lo Scudetto. La Juventus sta riprogrammando dopo anni, e in questo nuovo corso potrebbe lasciare qualcosa, chi lavorerà meglio potrebbe approfittare di questo momento".