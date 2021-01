L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, in un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato dell'andamento stagionale della Juventus: "Dal Milan al Napoli e all'Atalanta, che fino all'ultimo darà filo da torcere, tutti possono vincere lo scudetto. Non esiste un chiaro favorito. Quest'anno la Juventus è in grande ritardo. Ha la rosa migliore, ma paga il cambiamento tecnico. Pirlo sta imparando solo ora il mestiere e lo si vede anche in tutti quei punti persi contro le piccole: che poi fanno la differenza. La mia non è una critica, ma un'analisi obiettiva. Questa Juve ha saputo vincere anche a Barcellona o proprio col Milan, ma potrebbe persino rischiare di non qualificarsi in Champions, alla fine. Fatica ancora troppo, non ha una chiara identità di squadra".