L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'esperienza di Pirlo e della sentenza su Juventus-Napoli: "Per Pirlo, sostituire Sarri non era semplice. È un grandissimo allenatore che punta ad arrivare ai risultati attraverso il gioco di squadra: ora se la Juve vince è grazie alle giocate dei singoli. Un giorno Pirlo diventerà un grande allenatore ma è sotto gli occhi di tutti che paghi questa situazione. Juve-Napoli? era la cosa giusta, non poteva essere un campionato con altre polemiche. Non si poteva concludere il torneo senza aver giocato una gara così importante. Forse bisogna rivedere le regole per avere più certezze".