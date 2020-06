Massimo Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato così a TuttoJuve del passaggio di Leonardo Bonucci dalla Juventus ai rossoneri. Ecco le sue parole: "E' stata una situazione lampo dettata dal fatto che Leo avesse avuto dei problemi con Allegri, dal nostro punto di vista ci siamo fatti trovare pronti ad acquisire un grande calciatore. E' poi subito ritornato alla Juve, per me alla fine è stato giusto così. E' sempre stata la sua squadra. Noi ce lo siamo goduti per un anno, è un grande campione. Scelta poco lucida? Per poco lucida intende i problemi avuti con Allegri, in quel momento a mio parere doveva cambiare aria e così ha fatto. Non posso che parlar bene di Leo, una grande persona oltre che un professionista esemplare".