Continua, giustamente, a far discutere, la decisione della Lega Calcio di non dedicare neanche un minuto di silenzio a Pietro Anastasi, ricordato ieri all'Allianz Stadium con un minuto di silenzio: L'edizione odierna de Il Giornale scrive questo: "La Federcalcio e la Lega sono riuscite a piangere frettolosamente a parole per qualcuno che non c’è più dimenticandosi subito colui per cui stavano versando lacrime. Impresa unica. Parole sparse qua e là di cordoglio però minuti di raccoglimento zero. Anzi. Due. Uno a Lecce e uno a Torino, voluti dall’Inter per cui aveva giocato e dalla Juventus per cui aveva molto giocato. 120 secondi arrivati per «ammutinamento» dei club alle scellerate leggerezze dei burocrati. Sarebbe bastato un whatsapp per avvisare gli arbitri e organizzare tutto. Niente da fare. E non è colpa del Var".