2









Il giornalista Nino Minoliti ha commentato su La Gazzetta dello Sport l'ultima giornata di Serie A: "Chi ha fatto meglio di tutti è stata la Juventus, che ha liquidato il Bologna senza doversi dannare troppo: Pirlo ha mangiato tre punti a Pioli e pure quattro a Conte, che è quello che ha saputo approfittare meno della frenata rossonera, perché di punti nelle ultime quattro ne ha messi insieme appena cinque. E anche qui torna in gioco l’imprevedibilità: Juve dominata, pareggio (stretto) con la Roma, ma occasioni sciupate con Sampdoria (sconfitta) e Udinese (pari condito da polemiche incandescenti). Il quadro, come si vede, è intricato e ognuno può leggere al contempo situazioni favorevoli e altre più inquietanti. La Juve, per esempio, è rinvenuta, però ha perso male lo scontro diretto di Milano con l’Inter e tra non molto le arriverà addosso l’impegno della Champions, che Conte non ha".