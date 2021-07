Minoè stato assolto per le offese a. Secondo quanto riportato da Libero, nel 2017 l'agente aveva usato toni molto duri in conferenza stampa nei confronti della giornalista. A sua volta, Ferrari aveva sostenuto come Donnarumma non avrebbe dovuto essere convocato in nazionale. Raiola aveva risposto per le rime: "Una signora che ha sposato una persona che gestisce uno degli hedge fund più grandi al mondo… come cazzo ti permetti di dire codice etico. Ma vattene a fanculo tu e Carlyle". Ecco, per questa frase è stato assolto.