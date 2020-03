Il Ministro dello Sport francese, Roxana Marcineanu, ha parlato in conferenza stampa riguardo alla situazione relativa al Coronavirus. Il membro del governo Macron ha fatto il punto chiaramente anche sulla possibilità di non aprire l'Allianz Stadium di Torino per Juve-Lione: "La partita del PSG si giocherà, non sono previste le porte chiuse al momento, è troppo presto per decidere. Per Juventus-Lione la decisione invece spetterà alle autorità italiane". Proprio oggi l'Uefa si è dichiarata pro all'apertura dell'impianto, sostenendo che non sono previsti stravolgimenti in tal senso.