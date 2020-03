Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è intervenuto alla Camera per commentare la situazione coronavirus. Ecco le sue parole riportate dai quotidiani: "La salute deve venire prima di tutto. Pensiamo che non sia necessario né utile ai fini della prevenzione bloccare tutte le attività in palestre e centri sportivi purché si rispettino le raccomandazioni ben declinate nel DPCM. Daremo la possibilità di realizzare competizioni esclusivamente a porte chiuse, dando indicazioni ben precise per la prevenzione sanitaria di tutto il personale. Non è necessario bloccare il territorio purché si rispettino le raccomandazioni. Si intende far continuare lo sport di base e quello agonistico".