Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato di cosa accadrà dopo il 6 gennaio: "Ristoranti e bar resteranno chiusi alle 18. Chiusi anche piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti". Dunque, non si vedranno riaperture negli impianti in Serie A, una 'carestia' di persone che dura dall'inizio della seconda ondata. C'era chi aveva preventivato la possibilità di riavere anche solo 1000 tifosi, ma dovrà attendere. Attendere ancora. Fino al superamento della situazione, in questo momento più delicata che mai.