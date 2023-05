Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto durante l’evento “Il Foglio a San Siro” organizzato da Il Foglio. E ha dichiarato: “La stretta attualità, non solo calcistica, ci pone di fronte al problema della giustizia sportiva. Qualunque riforma non potrà essere promossa da noi, ma dovrà corrispondere a una riforma più grande. La cronaca di questi mesi ci pone di fronte all’esigenza di rendere la giustizia sportiva più trasparente e credibile. La tempestività deve collimare con la regolarità: se penso a un campionato, non solo di calcio, quello che succede si riverbera su tutta la competizione. Va contemperata l’esigenza di tempestività con la regolarità del campionato, tanto più se l’oggetto del giudizio non è il campionato in corso ma quello precedente“.