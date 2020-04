Il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Sandra Zampa è intervenuta a Rainews24, soffermandosi su quando sarà possibile riprendere la Serie A: “Siamo ancora nella fase 1. La fase 2 inizierà il 3 maggio, la discesa è lenta, ma questo non vuol dire che torneremo subito alla vita di tutti i giorni a cui eravamo abituati”



RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Penso che sia molto difficile, non vedo questo tema come prioritario. Credo che si possa farne a meno per un altro mese. In ogni caso gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in totale sicurezza, ovvero quando avremo il vaccino. La vita normale tornerà solo quando avremo a disposizione il vaccino”.