Questa mattina, la Juventus è scesa in campo dopo l'allenamento del pomeriggio di ieri e ha affrontato una doppia sessione di lavoro. L'impegno imminente è rappresentato dalla prossima sfida di Serie A, in programma per domenica 27 agosto,Passando all'attività svolta oggi dalla squadra: nella mattinata, i giocatori hanno partecipato a una serie di partitelle, coinvolgendo anche un mini torneo a squadre. Successivamente, hanno affrontato una partita con. Nel pomeriggio, l'attenzione si è spostata in palestra, dove l'accento è stato posto sul potenziamento della forza.Ecco: chi potremo rivedere? Al momento, oltre a Bonucci e Kaio Jorge, in attesa di sistemazione, Allegri ha tutti a disposizione. Potrebbe trovare dunque minutaggio Paul Pogba, insieme a Nicolò Fagioli, rientrato già a Udine. Kean è tornato ad allenarsi in gruppo: è pronto al rientro.