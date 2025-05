Mini stadio per Women e Next Gen? Chiellini ha le idee chiare

Si parla spesso di un nuovo mini stadio a Torino che possa ospitare la Juventus Women e la Juventus Next Gen. Claudio Chiellini questa mattina a Tuttosport ha parlato della situazione. Le sue parole:



STADIO - "Sarebbe d'aiuto avere uno stadio su Torino. Giocare ad Alessandria o a Biella non è facile. Next Gen a Torino? In questo momento no, ma è da tanti anni che si ragiona sull'ipotesi di creare un secondo mini Stadium. Sono sicuro che appena ce ne sarà l'opportunità la Juventus proverà a portare avanti questo progetto".