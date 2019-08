L'avvocato Villar. Lo chiamano così, Franco Minetto, classe 1930, che villarese lo è da sempre. E che quindi, da sempre, ha vissuto insieme all'Avvocato il vernissage juventino. "E una volta l'Avvocato mi invitò a far entrare tutte le persone rimaste fuori dai cancelli perché i biglietti erano finito: 'Questa è una festa, ma lo deve essere per tutti'. Trascorsi la partita con il megafono in mano per implorare alle prime file di tirare indietro le gambe, finivano in campo e rischiavano di intralciare i giocatori".



LA STORIA - Minetto è stato assessore comunale nei 35 anni in cui la poltrona di sindaco era di Gianni Agnelli. Era il suo braccio destro, sempre leale. E poi era responsabile della squadra della Riv, formazione degli operai della stessa fabbrica fondata da Giovanni Agnelli. Dunque, l'evento di Villar Perosa è la sua storia. Tant'è che con l'incasso dell'amichevole finanziava l'intera stagione delle giovanili della Riv. Anche se Boniperti non era d'accordo: "Con lui le contrattazioni più difficili, optammo per fare a metà del botteghino, ma impose che il lavaggio delle maglie e i consumo dello spogliatoio fosse a carico nostro. Non funzionavano a meraviglia, le docce. Leoncini una volta sradicò il soffione della sua per avere un getto più forte".



IL MIELE - Poi il Trap, Trapattoni. E il suo miele. "Per lui salivo fino a Pragelato a comprare il miglior miele della vallata, che poi avrebbe dovuto spartire anche con Zof. O Vycpalek, s'innamorò di Villar, ci comprò casa, passeggiava spesso in paese con Korostelev". Oggi, Franco, 89 anni, è aiutato da suo figlio Bruno e da suo nipote Martino. Anche la sua, è una tradizione.