Sfoglia la GALLERY per leggere i 5 motivi per cui la Juve non dovrebbe prendere Pogba.

, ma se c'è un giocatore che - più di altri - sta facendo volare le fantasie dei tifosi della Juventus, quello è senz'altro. Pobgack, come tanti hanno presentato il possibile ritorno del francese, sembra il titolo di un film pronto a sbancare al botteghino: eppure, non è mai tutto oro quello che luccica. Perché se è indubbio il talento di Pogba, ci sono altre riflessioni che meritano di essere approfondite: prima dei "sì", infatti, è giusto chiedersi anche quali potrebbero essere i "no". Cinque ragioni, cinque valide motivazioni per cui l'eventuale ritorno del francese alla Juventus potrebbe essere controproducente.