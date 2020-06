Il giovane difensore Alessandro Minelli non ha mai trovato spazio, fino ad ora, nella Juventus Under 23, club in cui è approdato nel mercato di gennaio dopo aver iniziato la stagione con il Trapani in Serie B. Per lui tuttavia è arrivata almeno la soddisfazione di alzare un trofeo, la Coppa Italia di Serie C conquistata ieri sera ai danni della Ternana. Soddisfatta anche la fidanzata Gaia Martinelli, che festeggia l'evento su Instagram postando una foto del suo "Bubi" (e chissà se questo soprannome innescherà le prese in giro dei compagni di squadra…). I due fanno coppia fissa da diversi anni, e si immortalano spesso insieme sui social...



