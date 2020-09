Primo allenamento, oggi, con la casacca del Bari per il giovane difensore Alessandro Minelli, classe 1999, che il club pugliese ha prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo, arrivato in bianconero a gennaio dal Trapani, non ha mai avuto modo di esordire con la formazione di Fabio Pecchia (anche perché il campionato si è interrotto poche settimane dopo) e dunque non disputa una gara ufficiale dal 23 novembre scorso; l'auspicio di una stagione più fortunata gli arriva anche dalla fidanzata Gaia Martinelli, la quale attraverso Instagram gli ha dedicato un in bocca al lupo speciale.



Gli ultimi scatti "social" di Gaia, la fidanzata di Alessandro Minelli, nella nostra fotogallery