Massimo Giletti vive sotto scorta per recenti minacce mafiose. Lo conferma lo stesso giornalista al del Corriere della Sera: “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. Confermo tutto, sono sotto scorta da due settimane ma non ho altro da aggiungere. Alla base delle intimazioni nei confronti del presentatore, noto tifoso della Juventus, c’è una sua puntata di Non è l’Arena su La7 (10 maggio scorso), quando lesse i nomi di alcuni detenuti mafiosi usciti dal carcere per l’emergenza coronavirus. Intercettate le minacce del capomafia Filippo Graviano.