La questura di Firenze ha attivato la "sorveglianza dinamica" per la casa di Dusan Vlahovic: la decisione è stata presa dopo i pesanti striscioni apparsi la scorsa notte in città, in seguito alla sempre più probabile notizia del trasferimento alla Juventus dell'attaccante serbo. La sorveglianza dinamica consiste nel frequente passaggio di pattuglie sotto casa del giocatore. La notizia è stata riportata da Repubblica Firenze.