Lucia Lamorgese, ministro dell'Interno, ha rilasciato un'intervista molto importante a Sky TG 24.



SITUAZIONE - "Se andiamo a vedere i dati di ieri, mi viene da pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto. La situazione è seguita a vista e quindi le decisioni verranno prese man mano che la situazione sarà più tranquilla come numeri di decessi e contagi”.



PREOCCUPATA - "Sono seriamente preoccupata della situazione generale che si sta man mano delineando. Il Governo ha già fatto tanto mettendo a disposizione 11 miliardi per la cassa integrazione. Spero che queste risorse arrivino quanto prima perché sono un segnale importante. I cittadini hanno delle esigenze primarie di cui lo Stato non può che farsi carico e lo stiamo facendo”. Anche perché “a fronte di una parte di cittadini per cui sono state previste delle tutele c’è un’altra parte di cittadini italiani che non hanno un lavoro fisso”.