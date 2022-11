Intervistato ai microfoni di TMW, l'ex attaccante Savo Milosevic ha parlato anche delle difficoltà riscontrate da Vlahovic in questo ultimo periodo alla Juve.'Ha qualità senza dubbio, è anche giovane. Il problema semmai è la Juve, mai vista negli ultimi 20 anni così. Non è nemmeno una squadra scarsa, quale sia il problema pertanto non saprei. E se la squadra non va è un problema anche per Vlahovic, che non è un Maradona che può scartare tutti, ma è un terminale offensivo che ha bisogno della squadra dietro. I suoi 20-25 gol li ha fatti nella Fiorentina, perché non farli anche nella Juve? Serve pazienza con lui e credo che sia difficile trovare attaccanti del suo calibro'.