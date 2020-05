Rakitic, Todibo, Dembélé, Semedo. Tra Barcellona e Juve si è parlato praticamente di qualsiasi giocatore blaugrana (eccetto i grandissimi, s'intende), ma i bianconeri non ne hanno voluto sapere: l'obiettivo è Arthur, che soddisfa tutte le richieste di Sarri e della dirigenza. Il motivo? Gazzetta.it ne dà almeno tre: il primo riguarda lo stipendio. Il brasiliano percepisce soltanto 2 milioni, con i bonus massimo quattro. Alla Juve aumenterebbe di un po', e per diversi anni. L'età, poi: Pjanic ne ha 30, Arthur appena 23. Si guarda avanti. Avanti anche nel fattore campo, cioè nella posizione: via un regista, dentro un interno. Bentancur pronto a prendere le chiavi.