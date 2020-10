Durante il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter Diego Milito ha parlato della situazione attuale dei nerazzurri e della distanza con la Juventus: “Serve un po’ di tempo per abituarsi subito e imparare la nuova metodologia di lavoro, ma gli argentini in Italia si trovano sempre bene. Da noi per fortuna esce sempre qualcuno bravo, ma difficile che si ripeta uno come Lautaro. Il mio gol preferito è quello all’esordio in B nel 2004 con il Genoa contro l’Ascoli: era quasi il primo pallone toccato. Un altro gol importante è stato quello di Siena nel 2010 che significava scudetto. Ne ricordo un altro a Palermo, invece, poco prima che nascesse mia figlia. Adesso, a distanza, vedo un campionato italiano molto equilibrato: sono contento che si sia ridotto il gap con la Juve”.