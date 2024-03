Dopo la squalifica di Pogba e con il contratto di Rabiot in scadenza a giugno, la Juve dovrà necessariamente portarsi avanti nella ricerca al centrocampista da portare a Torino. I nomi non mancano e tra quelli più graditi ci sono quelli di Felipe Anderson e Koopmeiners, con questi due che però non sono gli unici profili finiti sotto la lente di ingrandimento. In queste ore sta ritornando di moda uno che ha infiammato il mercato dei bianconeri per almeno 3 stagioni e che è pronto a fare ritonro in Europa. Il riferimento va a Milinkovic-Savic, desideroso di fuggire dall'Arabia per tornare a giocare ad alti livelli. Su di lui però è forte l'interesse di Manchester United e Psg.