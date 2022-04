35









Milinkovic-Savic vuole la Juve. E' quanto scrive La Repubblica, che torna a parlare del futuro del centrocampista della Lazio, con alcune certezze, la prima: la prossima sessione di mercato sembra sempre più quella della partenza del serbo della Lazio. Ma non solo... Il giocatore, infatti, vede nel club bianconero la meta ideale per il proprio futuro, per crescere dando continuità, anche se c'è chi ci prova con più forza. Un affondo firmato PSG che fa vacillare il presidente biancoceleste



COSA SUCCEDE - In casa Juventus la programmazione del futuro è già partita, l'obiettivo è ridisegnare la squadra da affidare ad Allegri per la prossima stagione: Vlahovic è stato il colpo di gennaio, quello che ha fatto accantonare Dybala, ma l'estate potrebbe portare a Torino un altro serbo, proprio Sergej Milinkovic-Savic.



IL PSG - Da Parigi sono decisi a mettere sul piatto 80 milioni di euro, una cifra difficilmente raggiungibile dalla Juve, che può contare sulla preferenza del calciatore, che vuole proseguire in Italia e alla Juve. L'offerta ha stuzzicato Lotito, che ha un giocatore di 27 anni, fortissimo e in scadenza nel 2024. La Juve potrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta, anche se non è detto che Lotito accetti. Milinkovic è il profilo ideale, ma il pagamento in un'unica soluzione e le cifre, almeno al momento, sono un ostacolo non da poco. La scelta del giocatore, però, può far crollare il castello di chi vende e favorire la Juventus.