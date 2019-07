Sono sempre di più le pretendenti di Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante una stagione di alti e bassi, il centrocampista serbo della Lazio è uno dei profili più cercati ed osservati in questa sessione di mercato. Nei mesi scorsi si era parlato dell'interesse di Juventus e Paris Saint-Germain per il giocatore. I bianconeri avevano pensato a Milinkovic come alternativa a Paul Pogba. Un pensiero ripreso nelle ultime settimane da altri due club: il Manchester United, detentore del cartellino del francese e timoroso di perdere il proprio gioiello, ed il Real Madrid, principale contendente della Vecchia Signora per il campione del mondo 2018. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe incontrato ieri i vertici dei Blancos, interessati a Milinkovic. L'asta di mercato inizia a prendere forma.