"Adesso o la prossima estate. Per chi viene corteggiato da almeno cinque anni non è un problema aspettare dodici mesi e poi essere libero di coronare il proprio sogno.Così Tuttosport aggiorna la situazione riguardante il centrocampista serbo, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e con nessuna voglia di prolungare l'avventura in biancoceleste. Claudio Lotito sarebbe disposto a lasciarlo partire subito per evitare di perderlo a zero ma deve abbassare le condizioni. La cifra di 40 milioni è infatti considerata troppo alta dalla Juve considerando la situazione contrattuale di Milinkovic.Le cessioni sono strettamente collegate a questa operazione perché in ogni caso la Juve prima deve sfoltire la rosa e in particolare il centrocampo(più complicata la questione Arthur) permetterebbero al club di provare l'assalto per Milinkovic, non comunque alle richieste di Lotito. Una mano in più per le casse bianconere potrebbe arrivare dall'Olanda eper aggiornarsi sul futuro. Il prezzo fissato dalla Juve è di 25 milioni di euro; al momento le intenzioni del club olandese sarebbero ritenute troppo basse alla Continassa. Ma in caso di offerte da 18-20 milioni l’accordo per la cessione definitiva potrebbe essere chiuso.