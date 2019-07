La Lazio ha fissato il prezzo di Milinkovic-Savic e il Machester United medita l'affondo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista serbo sta suscitando grande interesse in casa Red Devils, anche se c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Lotito, infatti, non vorrebbe cedere Milinkovic per meno di 120 milioni, mentre il club inglese offre, al momento, 75 milioni. La Juventus, nel frattempo, si fa vigile e monitora a distanza la situazione: il giocatore della Lazio potrebbe essere l'alternativa più valida nel caso sfumasse l'affare Pogba. In tal caso, se il francese dovesse lasciare Manchester, ma non per Torino, sarà duello con lo United per Milinkovic.