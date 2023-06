I dialoghi trasono già iniziati ma al centro dei discorsi non figura il centrocampista serbo Sergej, bensì il terzino Luca. Le due parti stanno trattando per quanto riguarda il futuro del giocatore italiano. La Juve però parte muovendosi dal mercato delle cessioni: prima di tutto quella di Denis Zakaria che si avvicina a grandi falcate al West Ham in Premier League e il ds Manna è pronto a volare a Londra per concludere l'affare. Restano da piazzare Arthur e Weston McKennie, soltanto a quel punto si può virare tutto su Sergej Milinkovic-Savic come colpo in entrata.Il contratto di Milinkovic è in scadenza con la Lazio tra un anno preciso: 30 giugno 2024. La volontà del centrocampista serbo, secondo Tuttosport, sarebbe quella di trasferirsi a Torino Qualora non fosse possibile in questa sessione di calciomercato tra un anno a scadenza di contratto. Le intenzioni del centrocampista sembrano chiare e sembra voglia trasferirsi a Torino.