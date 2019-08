L’estate che sta lentamente per finire sembrava essere quella “davvero” buona per l’approdo di Sergej Milinkovic-Savic alla Juve. Nei primi giorni della calda stagione si era vociferato addirittura di un accordo tra il serbo ed i bianconeri. Poi, più nulla. La Juve ha concentrato il proprio mercato su altri obiettivi e si è trovata nella spiacevole situazione odierna di non riuscire a piazzare i numerosi esuberi presenti in rosa. Nel frattempo il serbo è finito prima vicino al Manchester United poi all’Inter. Invece, come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore sembra vicino a rinnovare il proprio matrimonio con la Lazio. Kezman, l’agente del serbo, è in contatto diretto con il patron biancoceleste Claudio Lotito e si sta ragionando su come migliorare il contratto. Attualmente il centrocampista ha un accordo fino al 2023 e percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione più bonus.