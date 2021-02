Milinkovic-Savic è tornato quel centrocampista dominante osservato due stagioni fa. Corre, segna, trascina e combatte per la Lazio, con il sogno di giocare nel Real Madrid. Il Sergente infatti, in passato accostato alla Juventus in sede di mercato, ha rivelato le sue ambizioni ai microfoni di Nova TV: “Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. È questo il più grande traguardo che ambisco nella mia vita da calciatore e farò di tutto per raggiungerlo”.