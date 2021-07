A Lazio Style Channel,si toglie dal mercato. Le sue parole."Mi sento bene, nei prossimi giorni saranno allenamenti intensi. Sono felice di essere qui, mi mancava tutto questo perché eravamo fermi da un mese e mezzo. Stiamo lavorando con il pallone, qualcosa in campo cambierà perché avremo un nuovo modulo, il 4-3-3. Non vedo l'ora di iniziare"."Per me cambierà qualcosa, ma sono pronto a fare quello che chiede il mister. Con il 3-5-2 ho fatto il massimo, vedrò dove posso migliorare. Il mister mi ha detto che si giocherà molto a terra"."Sono qui da sette anni e quindi ci sta che mi sento un po’ leader. Cerco di aiutare i giovani e i nuovi. Sono qui da molto tempo e spero di restare per molto. Record di gol? Ci provo".