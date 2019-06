Milinkovic-Savic ha detto si alla Juventus. Il centrocampista della Lazio ha un accordo verbale con il club bianconero che però non ha ancora ricevuto l'ok di Claudio Lotito che per il serbo non si accontenta di meno di 90 milioni di euro. I bianconeri ne hanno già offerti 60 trovando di fronte a sé il muro altissimo del club biancoceleste. Ora però l'ostacolo più grande può essere rappresentato da Leonardo, appena tornato al Psg e grande estimatore di SMS tanto da aver provato a prenderlo al Milan un anno fa.