Priorità a Paul Pogba: il piano della Juventus per il centrocampo è chiaro e punta dritto al ritorno del francese, che da parte sua ha già manifestato il desiderio di lasciare il Manchester United. Eppure anche Paratici sa bene come la trattativa sia tutt'altro che in discesa, complice la valutazione monstre dei Red Devils (a cui aggiungere l'ingaggio chiesto da Mino Raiola) e la concorrenza del Real Madrid pigliatutto. Per questo la Juve si è tutelata con le alternative, che portano i nomi di Adrien Rabiot e Sergej Milinkovic-Savic: con il serbo è stato già raggiunto un accordo, ma l'offerta messa sul tavolo della Lazio è ferma a 60 milioni.