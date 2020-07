Milinkovic Savic, ai microfoni di Sky Sport, ha presentato Juve-Lazio.



LE PAROLE - "Non vedevamo l'ora di venire qua, abbiamo perso tanti punti ma è comunque bello venire qua e provare a fare la partita. Risultato positivo? Proviamo a vincere, poi vediamo. Scudetto missione impossibile? Non accettiamo ancora che una missione impossibile, noi siamo venuti qua per giocarla ancora. Ce ne sono altre 4 dopo stasera"