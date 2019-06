Il nome è quello di, l'idea è quella di prenderlo. Se la Juve si muove per Paul Pogba, parallelamente ci si ingegna anche per il Sergente della Lazio. Con i biancocelesti resiste la distanza: all'offerta di 60 milioni, Lotito ha risposto con una richiesta di 90. Staremo a vedere cos'accadrà. In giornata, come anticipato su IlBianconero.com , per la prima volta il presidente ha aperto alla cessione del centrocampista che la Juve ha messo nel mirino da ormai un anno. Prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo era lui il nome attorno al quale ruotava il mercato bianconero poco più di 12 mesi fa. Adesso la Juve deve prima sistemare la questione allenatore e poi potrà iniziare le trattative per il centrocampista, ovviamente con il placet del tecnico toscano che attende solo di essere liberato dal Chelsea per sposare la causa della Vecchia Signora.