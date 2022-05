Le parole di Milinkovic-Savic al format My Skills di Dazn:



STAGIONE - "Possiamo dire che è il momento migliore della mia carriera, lo dicono anche le statistiche. Ma è da qualche anno che sto giocando meglio, col tempo sono migliorato rispetto a quando sono arrivato. Se ho tempo dopo la partita riguardo la partita da solo in modo da capire se ho fatto bene o male, e se faccio male me lo dico da solo".



LE GIOCATE - "Per orientare la giocata giro la caviglia all'ultimo momento, perché se spostassi il corpo lo capirebbero tutti. Sono cresciuto nei movimenti senza palla, prima volevo sempre la palla tra i piedi. Mi piace molto usare la suola, per come la penso io mi permetto di fare un tocco in meno e mi piace utilizzarla. Non smetterò mai, anche se con i centrocampisti più bassi faccio più fatica perché devo abbassarmi. Mi piace molto Thiago del Liverpool".



POGBA - "Ho preso tanto da lui nei primi anni in Serie A perché è alto come me e molto tecnico. L'ho guardato spesso".



FUTURO - "Da qui a cinque anni? Non penso così tanto al futuro, guardo giorno per giorno e non penso troppo alle cose. Pallone d’Oro? Certo che mi piacerebbe"