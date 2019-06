giusti per stare qui", musica e parole del presidente della Lazio Claudio Lotito, uno con cui non è mai facile trattare ma che di certo ha le idee molto chiare sul futuro della Lazio. E in questo futuro può esserci Milinkovic-Savic? Stando alle sue parole molto probabilmente no anche se il futuro del centrocampista serbo (che ha gà un accordo di massima con il club bianconero) dipende dalle offerte che arriveranno.Prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo era lui il nome attorno al quale ruotava il mercato bianconero poco più di 12 mesi fa. Adesso la Juve deve prima sistemare la questione allenatore e poi potrà iniziare le trattative per il centrocampista, ovviamenteche attende solo di essere liberato dal Chelsea per sposare la causa della Vecchia Signora. Con l'arrivo di Aaron Ramsey, tuttavia, sono già sei i centrocampisti presenti nella rosa bianconera e uno di loro, con ogni probabilità, dovrà lasciare Torino.Matuidi va in scadenza nel 2020, Bentancur ha una clausola che permette al Boca di incassare il 50% dalla prossima cessione, Can sembra intoccabile. Possibile che a fare le valige sia uno tra Khedira (nonostante il rinnovo di ottobre) e Pjanic per il quale non si placano le voci sull'interesse di Psg e Real.Sette uomini in mezzo al campo sarebbero troppi da gestire. Una cosa per volta, però. Prima la Juve dovrà ufficializzare Sarri, poi si potrà iniziare a ragionare davvero di mercato, in entrata e in uscita. La possibilità di arrivare a Milinkovic-Savic non è mai stata così concreta.