Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è un gentlemen agreement tra Scaroni e Lotito, rispettivamente presidenti di Milan e Lazio. L'accordo riguarda Inzaghi e Milinkovic-Savic con i rossoneri che si impegnano a non intralciare i biancocelesti per il rinnovo di Inzaghi in cambio di una sorta di precedenza per SMS. Tutto apparecchiato per il Milan? No, a dire il vero perché il calciatore vuol si lasciare la Lazio ma per firmare con una squadra che gli faccia giocare la Champions League la prossima stagione. I club più interessati sono Juve, Milan e Man United. Tra queste tre solo la Juve giocherà la Champions la prossima stagione.