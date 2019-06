Sergej Milinkovic-Savic o Paul Pogba. La Juve si è mossa per entrambi ma solo uno arriverà in bianconero. Paratici ha già fatto la prima offerta per il serbo: 60 milioni di euro. Lotito però ne vuole almeno 90. Per il momento la trattativa è in stand-by con i bianconeri che hanno la sicurezza del gradimento del calciatore. Stessa cosa per quanto riguarda Pogba che ha dato l'ok al ritorno. I discorsi con Raiola sono già avviati ma secondo i media inglesi lo United chiede 150 milioni. In questo caso sarebbe possibile una contropartita come Dybala o Cancelo.