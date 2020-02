Nessuno ci credeva, ma ora è assurdo non pensarlo. La Lazio è una serissima candidata per lo scudetto: i ragazzi di Simone Inzaghi hanno sbalordito tutto e tutti, con gioco e soprattutto risultati. "Il nostro segreto? Siamo come una famiglia".l'ha buttata così nel calderone, poco dopo la vittoria contro l'Inter. E dalla famiglia è difficile staccarsi, soprattutto se stai così bene.Però la Juve ci pensa. Milinkovic sarebbe il giocatore perfetto per dare fiducia e qualità alla mediana, reparto più in difficoltà lungo l'intera stagione. E pure se Lotito dopo quest'ultima stagione è pronto a sfregarsi le mani e a sparare altissimo, dalle parti di Torino non hanno più remore o preoccupazioni: l'investimento s'ha da fare, e s'ha da fare nel reparto di mezzo. Ecco, qui sorge il dubbio. O meglio, il duello: perché a un SMS non corrisponderebbe un Paul. Cifre simili e un anno solo di differenza, la scelta sarà di cuore (e di opportunità).Chi credete possa fare più al caso bianconero tra Pogba e Milinkovic? VOTATE nel nostro sondaggio.