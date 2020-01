La Lazio continua a vincere, con Inzaghi che raggiunge Eriksson e la sua striscia di nove vittorie consecutive in Serie A. Il successo in rimonta per 2 a 1 a Brescia riapre anche i discorsi Scudetto, sebbene Milinkovic-Savic provi a dribblare il tema nel post-partita: "È bello vincere all’ultimo anche se a me piacerebbe segnare il prima possibile. Vincere così da’ la carica per le prossime partite. Lo Scudetto deve rimanere un argomento a sé: noi andiamo avanti partita per partita. Ora pensiamo al Napoli, abbiamo una settimana per preparare al meglio la gara"