Alla fiIn pochi giorni si è infatti concretizzata la trattativa che lo porterà in Arabia Saudita, più in particolare al Al-Hilal. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotita un anno dalla scadenza del contratto. Decisiva è stata la giornata di domenica, quando il club saudita ha alzato la propria offerta. Una telefonata che, come racconta il Corriere dello Sport, ha poi anche di conseguenzail giorno successivo proprio per discutere sul passaggio di Milinkovic in bianconero.La Juve, che difficilmente comunque sarebbe arrivata alla cifra chiesta da Lotito, vede così sfumare il grande obiettivo a centrocampo, seguito da anni e che sembrava ora essere finalmente alla portata. Se non in estate, la prossima, quando il giocatore si sarebbe liberato a zero eventualmenteNon è bastato per respingere le avances dell'Arabia Saudita. Cifre clamorose per il serbo, che firmerà un contratto da 20 milioni di euro fino al 2026.