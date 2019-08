In questi caldi giorni d’agosto le voci di un trasferimento di Sergej Milinkovic Savic all’Inter alimentano i sogni di gloria dei tifosi nerazzurri. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il plenipotenziario interista Beppe Marotta darebbe l’assalto al serbo con i soldi incassati dalla cessione di Mauro Icardi, l'attaccanto argentino che, come notorio, piace molto alla Juventus. Il nome del serbo è accostato da un paio di stagioni a quello della Juve ma l’altissima valutazione richiesta dal patron della Lazio Claudio Lotito ha sempre raffreddato qualsiasi ipotesi di trattativa. Perfino il Manchester United ha dovuto alzare bandiera bianca davanti alle sue esose richieste. Quello di Savic è un nome che scalda il cuore ai tifosi bianconeri e, se dovesse realizzarsi l’ipotesi prospettata da Tuttosport, per loro potrebbe suonare come una nuova beffa, la seconda dopo la conclusione dell’affaire Lukaku.