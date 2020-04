1









Sergej Milinkovic-Savic, passato, presente e futuro, forse, del centrocampo della Lazio. Forse perché, ad ogni finestra di mercato, il Sergente si trova conteso tra i top club europei, con il presidente Lotito abile nel rifiutare ricche offerte non scostandosi mai dalla valutazione di 100 milioni di euro, e riuscendo sempre a trattenere il serbo che ha un contratto da 3 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2024. Quest’anno però, le carte in tavola cambieranno, perché la resistenza del numero uno biancoceleste potrebbe indebolirsi a fronte di un’offerta che darebbe respiro alle casse del club, in un periodo di forte crisi economica a causa del coronavirus. Stando a quanto riporta il Daily Mail, la fila per Milinkovic-Savic è lunga e comprende Juventus, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e Paris-Saint Germain. I bianconeri sono avvisati, per arrivare a Sergej servirà battere le migliori squadre in Europa.