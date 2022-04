La Juventus vuole rinforzare il centrocampo in estate accaparrandosi Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. C'è tanta concorrenza però sul giocatore e come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero il Manchester United avrebbe messo sul piatto 80 milioni di euro per riuscire ad accaparrarsi il centrocampista. Una cifra che taglierebbe la Juve fuori.