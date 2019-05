La Juventus è tornata ad accelerare su Sergej Milinkovic-Savic, forte di un’intesa di massima già raggiunta con l’entourage del centrocampista serbo. Manca ancora da convincere la Lazio, che già un anno fa respinse l’assalto bianconero blindandosi dietro una valutazione monstre: adesso il presidente Lotito dovrebbe abbassare le proprie richieste (non più a tre cifre) ma tra le due società ballano ancora circa 30 milioni di euro.



I NUMERI DEL 'SERGENTE' - Milinkovic-Savic, al termine di una stagione tra alti e bassi, è stato premiato come miglior centrocampista della Serie A. Il suo score stagionale recita 41 presenze, 7 gol e 4 assist, con 10 ammonizioni e un’espulsione in tutte le competizioni. Numeri comunque importanti per un giocatore che va a caccia del rendimento da fuoriclasse mostrato nel 2017-18.